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Транспортная прокуратура выявила 99 нарушений пожарной безопасности на объектах Ростова и Батайска
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Транспортная прокуратура выявила 99 нарушений пожарной безопасности на объектах Ростова и Батайска 

Ростовские Вести 1 час назад
Ростовская транспортная прокуратура и региональное управление МЧС проверили соблюдения правил пожарной безопасности на поднадзорных им объектах с массовым пребыванием людей. Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, проверке подверглись помещения железнодорожного вокзала Батайска, образовательных учреждений (детских садов, железнодорожных техникумов и лицея), а также Дворец культуры железнодорожников в Ростове и спорткомплекс РГУПСа. Проверялась работоспособность систем пожарных сигнализаций, наличие и достаточность первичных средств пожаротушения, а также доступность эвакуационных выходов. Всего в ходе проверки, отметили в надзорном ведомстве, выявлено 99 нарушений. Руководители учреждений и организаций получили 12 представлений об их устранении, принесён протест на незаконный нормативно-правовой акт. Кроме того, вынесено 10 постановлений о возбуждении административных дел по статье КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». В каких местах конкретно были выявлены столь многочисленные нарушения, в транспортной прокуратуре не уточнили.
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