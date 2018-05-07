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В Нижегородской области закрыли ТЦ из-за нарушений правил пожарной безопасности
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В Нижегородской области закрыли ТЦ из-за нарушений правил пожарной безопасности 

Rambler News Service 1 час назад
Борской городской суд постановил закрыть торговый центр «Зеркало» в городе Бор Нижегородской области по требованию судебных приставов из-за серьезных нарушений правил пожарной безопасности, сообщает NewsNN со ссылкой на УФССП по Нижегородской области.
Ранее по итогам проверки выяснилось, что здании отсутствует обязательная автоматическая пожарная сигнализация система пожаротушения, что один из эвакуационных выходов закрыт на замок. Также были выявлены и другие нарушения.
После получения постановления суда приставы выехали на место и вручили представителю ТЦ постановление о запрете деятельности центра до устранения нарушений. В дальнейшем приставы будут проводить регулярные проверки и следить за ходом работ по устранению нарушений.
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