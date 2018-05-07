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Полиция выясняет причину взрыва на северо-востоке Бельгии
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Полиция выясняет причину взрыва на северо-востоке Бельгии 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы выясняют причину взрыва, произошедшего в ночь на понедельник на одной из улиц в бельгийском городе Тенхаут на северо-востоке страны, в расследовании задействованы специалисты-взрывотехники, сообщили власти муниципалитета Хаутален-Хелхтерен.
"В понедельник 7 мая в районе 3.00 произошел взрыв на Риддершплейн в Тенхауте. Пострадавших нет. Тем не менее повреждения получили несколько автомобилей и расположенных рядом зданий", — сообщили местные власти.
Согласно этой информации, помимо полиции на место происшествия, причины которого пока не установлены, выезжали специалисты-взрывотехники, которым предстоит определить характер взрыва.
"Полиция ведет расследование. Муниципальный комитет по вопросам безопасности собрался на совещание для отслеживания ситуации", — говорится в сообщении. Официальные версии инцидента пока не озвучиваются.
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