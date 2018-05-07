Полиция выясняет причину взрыва на северо-востоке Бельгии

БРЮССЕЛЬ , 7 мая — РИА Новости Правоохранительные органы выясняют причину взрыва, произошедшего в ночь на понедельник на одной из улиц в бельгийском городе Тенхаут на северо-востоке страны, в расследовании задействованы специалисты-взрывотехники, сообщили власти муниципалитета Хаутален-Хелхтерен.

"В понедельник 7 мая в районе 3.00 произошел взрыв на Риддершплейн в Тенхауте. Пострадавших нет. Тем не менее повреждения получили несколько автомобилей и расположенных рядом зданий", — сообщили местные власти.

Согласно этой информации, помимо полиции на место происшествия, причины которого пока не установлены, выезжали специалисты-взрывотехники, которым предстоит определить характер взрыва.

"Полиция ведет расследование. Муниципальный комитет по вопросам безопасности собрался на совещание для отслеживания ситуации", — говорится в сообщении. Официальные версии инцидента пока не озвучиваются.