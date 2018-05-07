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Землевладельца в Солнечногорском районе оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушения
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Землевладельца в Солнечногорском районе оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушения 

РИАМО 1 час назад
Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало собственника в Солнечногорском районе Подмосковья на 50 тысяч рублей за неухоженные земли сельхозназначения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Инспекторы провели проверку на участке сельскохозяйственного значения площадью 1,8 гектаров в Солнечногорском районе. В результате проверки выявили, что не собственник не проводил мероприятия по улучшению и защите земель, его участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью, также на участке обнаружили отходы производства и потребления.
«За выявленные нарушения управлением собственник привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
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