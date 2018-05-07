Землевладельца в Солнечногорском районе оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушения

Управление Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям оштрафовало собственника в Солнечногорском районе Подмосковья на 50 тысяч рублей за неухоженные земли сельхозназначения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы провели проверку на участке сельскохозяйственного значения площадью 1,8 гектаров в Солнечногорском районе. В результате проверки выявили, что не собственник не проводил мероприятия по улучшению и защите земель, его участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью, также на участке обнаружили отходы производства и потребления.