Следующий пошел: прокуратура и МЧС закроют торговый центр на Щорса

прокуратура, В ближайшие часы в Екатеринбурге МЧС и судебные приставы закроют ТЦ «Марс» на Щорса, 29. Об этом Е1.RU сообщили несколько источников, которые знакомы с ситуацией. А в прокуратуре при этом косвенно подтвердили закрытие, отметив, что «ждут исполнительный лист».

«Марс» будет четвертым ТЦ, к которому прокуратура подала иски о закрытии до устранения нарушений норм пожарной безопасности. Первыми тремя стали «Пассаж», «Гринвич» и «Алатырь». Но суды отклоняли ходатайства прокуроров о немедленном закрытии этих торговых центров, потому что собственники смогли доказать, что недостатки устраняются.

Основное заседание по торговому центру «Марс» состоится 30 мая.