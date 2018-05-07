Ещё
Следующий пошел: прокуратура и МЧС закроют торговый центр на Щорса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следующий пошел: прокуратура и МЧС закроют торговый центр на Щорса 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В ближайшие часы в Екатеринбурге прокуратура, МЧС и судебные приставы закроют ТЦ «Марс» на Щорса, 29. Об этом Е1.RU сообщили несколько источников, которые знакомы с ситуацией. А в прокуратуре при этом косвенно подтвердили закрытие, отметив, что «ждут исполнительный лист».
«Марс» будет четвертым ТЦ, к которому прокуратура подала иски о закрытии до устранения нарушений норм пожарной безопасности. Первыми тремя стали «Пассаж», «Гринвич» и «Алатырь». Но суды отклоняли ходатайства прокуроров о немедленном закрытии этих торговых центров, потому что собственники смогли доказать, что недостатки устраняются.
Основное заседание по торговому центру «Марс» состоится 30 мая.
e1.ru: последние новости
Людей выводили в дыхательных масках: в Каменске-Уральском потушили крупный пожар на вещевом рынке На Первомай на Урале выгорело 30 гектаров леса На Восточной дотла сгорела закусочная сербской кухни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев151
Гости инаугурации и новый лимузин Путина301
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели263
Путин назвал цель своей жизни299
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»152
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение