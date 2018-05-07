В Татарстане мужчина напал с ножом на детский сад и поджег здание 

Об этом ЧП сообщил на совещании 7 мая глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин.
"Сегодня ЧП произошло в садике, ночью было вооруженное нападение", — цитирует Хайруллина ТАСС, По словам главы района, в результате нападения пострадала 60-летняя женщина. Она находится в больнице с ножевыми ранениями. Как уточнил Хайруллин, сейчас сорудники правоохранительных органов ведут поиски нападавшего и устанавливают его мотивы.
Пожар в детском саду удалось ликвидировать спустя всего несколько минут после сигнала о возгорании. Сообщение поступило на пульт МЧС 7 мая в 05:06, а в 05:17 пожар был потушен.