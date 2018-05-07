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Вейпер погиб из-за взорвавшейся электронной сигареты
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Вейпер погиб из-за взорвавшейся электронной сигареты 

Ferra.ru 1 час назад
Житель Сент-Питерсберга во Флориде погиб в результате взрыва электронной сигареты. Тело 38-летнего вейпера обнаружила у него дома пожарная команда, прибывшая по вызову на пожар.
Согласно предварительному заключению специалистов, Талмадж Делия (Tallmadge D'Elia) умер из-за взорвавшейся ему прямо в лицо электронной сигареты в процессе курения. Тело было обнаружено с травмами лица. Взрыв также породил небольшой пожар. Представитель пожарной команды Сент-Питерсберга заявил: «Электронные сигареты имеют литиевые батареи и генерирует тепло. В данном случае мы уверены, что она взорвалась».
Впрочем, патологоанатомам ещё предстоит определить точную причину смерти. На данный момент неясно, убил ли Делию сам взрыв или последующий пожар.
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