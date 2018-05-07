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В Омской области в два раз увеличили сумму штрафов за разведение костров
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В Омской области в два раз увеличили сумму штрафов за разведение костров 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Региональные власти обсуждают дополнительные меры противодействия возникновению природных пожаров на территории Омской области. Об этом сообщает правительственный портал. Отмечено, что наиболее сложная обстановка с природными пожарами, складывается в Большеуковском, Крутинском, Называевском, Тюкалинском и Колосовском районах.
Отмети, что с 3 мая в регионе объявлен особый противопожарный режим, ведён категорический запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ, включая выжигание сухой травы и стерни. Связано это с началом пожароопасного сезона и осложнением ситуации с лесными пожарами. На селекторном совещании глав муниципалитетов призвали к особой бдительности, поскольку информация об обнаружении термических точек со средств космического мониторинга обрабатывается и поступает только в течение двух-трёх часов, наиболее оперативным источником данных о возгораниях сухой растительности как на землях населенных пунктов, так и на других участках являются всё-таки патрульные группы и местные жители, старосты поселений.
В свою очередь надзорные органы к нарушителям требований пожарной безопасности будут применять меры административного воздействия. В период особого противопожарного режима, введённого на территории региона, сумма штрафа увеличивается вдвое. Сейчас штраф на граждан составляет до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — до 30 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей — до 40 тыс. рублей и на юридических лиц до 400 тыс. рублей.
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