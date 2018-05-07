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Для предотвращения возгораний леса в регионе проводится создание минерализованных полос
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Для предотвращения возгораний леса в регионе проводится создание минерализованных полос 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
7 мая сотрудники департамента лесного хозяйства области провели комиссионный рейд по контролю за выполнением противопожарных мероприятий на землях, прилегающих к лесному фонду.
В пожароопасный период все лица, владеющие или распоряжающиеся прилегающей к лесу территорией, обязаны проводить ее очистку от сухой травы, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Если очистить эти территории невозможно, собственник земельного участка обязан провести мероприятия по отделению леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
— В рамках новой комплексной системы подготовки к пожароопасному сезону, запущенной в 2017 году, региону удалось пройти его без чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, — отметил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. — Подготовлено 96 единиц спецтехники, которая прошла аттестацию и полностью готова к применению в условиях пожароопасного сезона. Серьезные требования предъявляются не только к специализированным учреждениям и подразделениям, но и к арендаторам лесных участков.
В этом году, как и в прошлом, очистка и устройство минерализованных полос будут проведены на площади 3 тысячи квадратных километров.
— При прокладке минерализованной полосы слой почвы оголяется, а дерн, трава, хвоя, листья и прочие материалы, которые могут стать очагом возгорания, в процессе работ присыпаются землей, — пояснил старший государственный лесной инспектор Ярославской области Александр Гулящих. — При очаговых возгораниях такая вспаханная полоса препятствует распространению низового пожара на другие участки лесного массива. Это очень важно именно для предотвращения лесных пожаров.
Сотрудники СГБУ ЯО «Лесная охрана» проводят постоянный мониторинг пожарной опасности в лесах. Организовано патрулирование. В 2018 году, объявленном в России Годом добровольца, активное участие в работе примут добровольные лесные дружинники.
Справка
С 16 апреля на территории Ярославской области объявлен пожароопасный сезон. В регионе проводится комплекс мер, направленных на предотвращение возгораний и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.
В установленный период необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры в лесах и на прилегающих территориях, а также не выжигать траву и стерню на полях.
В случае обнаружения возгорания в лесу или вблизи леса необходимо сообщить об этом по номерам: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), (4852) 71-00-75, 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона рублей.
В прошлом году за нарушения правил пожарной безопасности в лесах в пожароопасный сезон к административной ответственности были привлечены 195 лиц, в том числе 118 — частных, 49 — должностных и индивидуальных предпринимателей и 28 — юридических. Наложено 130 административных штрафов на общую сумму 1136500 рублей.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
МЧС: «В каждой из машин, въезжающих на полигон «Скоково», не более 20 тонн непрессованных твердых коммунальных отходов» В мероприятиях по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда активно участвуют волонтеры Три дизель-генератора ярославской компании задействованы на строительстве Крымского моста
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