В Петербурге из-за пожара в жилом доме пострадали дети

При пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге пострадали пять человек, среди которых трое детей. Об этом в твиттере рассказала вице-губернатор города Анна Митянина

По данным РИА «Новости», возгорание произошло накануне в квартире на третьем этаже шестиэтажного жилого дома, который расположен на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и 13-й линии.

"По факту пожара на Большом проспекте Васильевского острова, 47 — горело 3 квартиры, открытый огонь. Пострадавших пока 5 человек, среди них отравление дымом: девочка 4 года, девочка 7 лет, мальчик 11 лет, направлены в Детскую городскую больницу 5. Женщина 45 лет — отравление. Женщина 37 лет отравление — отказ от госпитализации", — написала Митянина.

Она добавила, что после проведения обследования госпитализация детям не потребовалась.