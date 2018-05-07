Пожар в центре Петербурга: пострадали трое детей и двое взрослых

В шестиэтажном доме в историческом центре Санкт-Петербурга пожар. От огня и дыма пострадали пять человек, в том числе малолетние дети.

С пожара на Большой проспекте Васильевского острова в детскую горбольницу №5 отправлены четырехлетняя девочка, девочка 7 лет и 11-летний мальчик, сообщила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина . Пострадавшая 45-летняя женщина госпитализирована в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, сообщает ТАСС . Также от огня и дыма пострадала 33-летняя женщина, которая от госпитализации отказалась.

Горела двухкомнатная квартира на третьем этаже шестиэтажного жилого дома на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и 13-й линии Васильевского острова. Жильцы квартиры и их соседи были эвакуированы.

Но огонь распространился вверх на балкон четвертого этажа. Открытое горение ликвидировано, спасатели проливают горевшее помещения для предотвращения повторного возгорания.