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Пожар в центре Петербурга: пострадали трое детей и двое взрослых
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Пожар в центре Петербурга: пострадали трое детей и двое взрослых 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
В шестиэтажном доме в историческом центре Санкт-Петербурга пожар. От огня и дыма пострадали пять человек, в том числе малолетние дети.
С пожара на Большой проспекте Васильевского острова в детскую горбольницу №5 отправлены четырехлетняя девочка, девочка 7 лет и 11-летний мальчик, сообщила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина. Пострадавшая 45-летняя женщина госпитализирована в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, сообщает ТАСС. Также от огня и дыма пострадала 33-летняя женщина, которая от госпитализации отказалась.
Горела двухкомнатная квартира на третьем этаже шестиэтажного жилого дома на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и 13-й линии Васильевского острова. Жильцы квартиры и их соседи были эвакуированы.
Но огонь распространился вверх на балкон четвертого этажа. Открытое горение ликвидировано, спасатели проливают горевшее помещения для предотвращения повторного возгорания.
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