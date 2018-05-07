32-летний мужчина обгорел на пожаре на Бору

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар в садовом обществе «Заря» в поселке Большое Пикино произошел 6 мая в 12.50. К моменту прибытия пожарных садовый дом был полностью охвачен огнем. Сгорел садовый дом и крыша бани. Площадь пожара — 84 кв.м.

Пострадал мужчина: он получил ожоги 2 степени 2% тела. От госпитализации он отказался. Выяснилось, что он проходил мимо, увидел пожар и попытался его потушить. Когда у него это не получилось, он вызвал пожарных.

Причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.

Ранее сообщалось о том, что нежилой дом сгорел в деревне Чеванино Вачского района.