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32-летний мужчина обгорел на пожаре на Бору
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32-летний мужчина обгорел на пожаре на Бору 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар в садовом обществе «Заря» в поселке Большое Пикино произошел 6 мая в 12.50. К моменту прибытия пожарных садовый дом был полностью охвачен огнем. Сгорел садовый дом и крыша бани. Площадь пожара — 84 кв.м.
Пострадал мужчина: он получил ожоги 2 степени 2% тела. От госпитализации он отказался. Выяснилось, что он проходил мимо, увидел пожар и попытался его потушить. Когда у него это не получилось, он вызвал пожарных.
Причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.
Ранее сообщалось о том, что нежилой дом сгорел в деревне Чеванино Вачского района.
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