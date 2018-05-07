Непотушенная сигарета привела к гибели 40-летнего мужчины в Никольском районе 

Пожар произошел накануне в 20 часов в поселке Березово. Вспыхнул одноэтажный дачный дом с хозпостройкой 5х5м, принадлежащий 55-летнему мужчине. На пожар выехали четыре единицы техники и 10 человек личного состава.
Спасатели прибыли на место в 21.44, огонь ликвидировали через 40 минут. Отстоять дом не удалось, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На пепелище были обнаружены останки 40-летнего мужчины. Предположительно, пожар возник из-за непотушенной сигареты, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.
Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего.