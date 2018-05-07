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Более 70 площадок для фейерверков оборудуют в Подмосковье ко дню Победы
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Более 70 площадок для фейерверков оборудуют в Подмосковье ко дню Победы 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Более 70 площадок для фейерверков оборудуют в Подмосковье к празднованию Дня Победы 9 мая, сообщается на сайте регионального МЧС.
"Для проведения народных гуляний в регионе определены 223 площадки и 115 объектов, также готовится 71 место для запусков фейерверков при праздновании Дня Победы", — сообщается в материалах сайта.
Ведомство напоминает, что на обеспечение пожарной безопасности праздничных мероприятий, которые состоятся 9 мая в Московской области, будут задействованы около 7 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники. На каждом мероприятии будут дежурить сотрудники МЧС России.
Инспекторы Госпожнадзора в праздничные дни будут проводить профилактические рейды на подведомственных территориях. «В связи с планируемым массовым выездом жителей города Москвы в выходные и праздничные дни на природу, а также на свои дачные земельные участки, в целях усиления мер пожарной безопасности на территории Московской области спланировано патрулирование лесных массивов и проведение профилактических мероприятий в населенных пунктах и садоводческих товариществах», — заключается в сообщении.
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