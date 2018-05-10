Более 350 праздничных мероприятий провели в Подмосковье в День Победы 

В День Победы в Московской области состоялось более 350 праздничных мероприятий, для обеспечения безопасности которых задействовали сотрудников МЧС, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Девятого мая 2018 года проведено 353 мероприятия на 98 объектах и 212 открытых площадках», — говорится в сообщении.
Всего в период с 8 по 9 мая в Подмосковье прошло 381 праздничное мероприятие на 223 открытых площадках, 115 объектах и 71 площадке для запуска фейерверков.
«Всего для обеспечения безопасности праздничных мероприятий привлекалась группировка сил и средств в количестве 869 человек, 255 единиц техники, из них от МЧС России — 343 человека, 72 единицы техники», — отмечается в сообщении.