Более 350 праздничных мероприятий провели в Подмосковье в День Победы

В День Победы в Московской области состоялось более 350 праздничных мероприятий, для обеспечения безопасности которых задействовали сотрудников МЧС , сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Девятого мая 2018 года проведено 353 мероприятия на 98 объектах и 212 открытых площадках», — говорится в сообщении.

Всего в период с 8 по 9 мая в Подмосковье прошло 381 праздничное мероприятие на 223 открытых площадках, 115 объектах и 71 площадке для запуска фейерверков.

«Всего для обеспечения безопасности праздничных мероприятий привлекалась группировка сил и средств в количестве 869 человек, 255 единиц техники, из них от МЧС России — 343 человека, 72 единицы техники», — отмечается в сообщении.