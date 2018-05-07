В Оренбурге 30 объектов культурного наследия передадут «частникам»

Администрация Оренбурга начала заключение соглашений с потенциальными пользователями зданий, которые являются объектами культурного наследия.

В рамках муниципальной программы переселения людей из аварийных домов, представляющих собой памятники культуры, власти Оренбурга решили передать в пользование предпринимателям 12 таких зданий. Владельцы будут поддерживать помещения в должном состоянии и отвечать за их сохранность.

В областном министерстве культуры отмечают, что в перечень домов на расселение вошли 30 объектов, представляющих культурную ценность, и еще 28 зданий, отнесенных к ценной застройке. Благодаря новому закону, их безвозмездно передадут в частные руки с условием, что эти дома будут восстанавливать.

Так здания, расположенные на переулках Левашова и Мало-Торговом, и дома, связанные с историей городских мечетей, вероятнее всего передадут Духовному Управлению мусульман Оренбургской области . Религиозная община уже очистила от мусора прилегающие территории. Сейчас там устанавливается ограждение дворов.

Остальные здания еще ждут своих новых владельцев. В их числе — известная «обкомовская дача», за судьбой которой оренбуржцы следят с февраля этого года.