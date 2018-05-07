В Оренбурге 30 объектов культурного наследия передадут «частникам» 

Администрация Оренбурга начала заключение соглашений с потенциальными пользователями зданий, которые являются объектами культурного наследия.
В рамках муниципальной программы переселения людей из аварийных домов, представляющих собой памятники культуры, власти Оренбурга решили передать в пользование предпринимателям 12 таких зданий. Владельцы будут поддерживать помещения в должном состоянии и отвечать за их сохранность.
В областном министерстве культуры отмечают, что в перечень домов на расселение вошли 30 объектов, представляющих культурную ценность, и еще 28 зданий, отнесенных к ценной застройке. Благодаря новому закону, их безвозмездно передадут в частные руки с условием, что эти дома будут восстанавливать.
Так здания, расположенные на переулках Левашова и Мало-Торговом, и дома, связанные с историей городских мечетей, вероятнее всего передадут Духовному Управлению мусульман Оренбургской области. Религиозная община уже очистила от мусора прилегающие территории. Сейчас там устанавливается ограждение дворов.
Остальные здания еще ждут своих новых владельцев. В их числе — известная «обкомовская дача», за судьбой которой оренбуржцы следят с февраля этого года.