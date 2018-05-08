Один человек погиб и 12 ранено в ДТП в Нижегородской области 7 мая

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД

По данным Госавтоинспекции, за прошедшие сутки было зафиксировано 12 автоаварий с пострадавшими. В их числе четыре столкновения транспортных средств и четыре наезда на пешеходов. В ДТП пострадал 1 ребенок.

Шесть ДТП с пострадавшими произошли в Нижнем Новгороде.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 96 ДТП с материальным ущербом, 49 из которых произошли в областном центре.

Напомним, две иномарки столкнулись на площади Лядова утром 8 мая.