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Один человек погиб и 12 ранено в ДТП в Нижегородской области 7 мая
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Один человек погиб и 12 ранено в ДТП в Нижегородской области 7 мая 

Newsroom24 8 мая 2018
Фото: Newsroom24
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД,
По данным Госавтоинспекции, за прошедшие сутки было зафиксировано 12 автоаварий с пострадавшими. В их числе четыре столкновения транспортных средств и четыре наезда на пешеходов. В ДТП пострадал 1 ребенок.
Шесть ДТП с пострадавшими произошли в Нижнем Новгороде.
Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 96 ДТП с материальным ущербом, 49 из которых произошли в областном центре.
Напомним, две иномарки столкнулись на площади Лядова утром 8 мая.
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