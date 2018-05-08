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Названы самые интересные события в Нижегородской области за 7 мая
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Названы самые интересные события в Нижегородской области за 7 мая 

Newsroom24 8 мая 2018
Фото: Newsroom24
Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 7 мая, в понедельник.
1. Объявлена причина возгорания маршрутки на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
Пожар произошел 6 мая.
2. Новые квитанции для оплаты ЖКУ без учета тепла получат нижгородцы в Центре-СБК  Об этом было объявлено на межведомственном совещании, прошедшем под руководством Владимира Панова.
3. Общежитие для семей полицейских построят в Нижнем за 174 млн рублей
Оно должно быть сдано до 1 ноября 2020 года.
4. Два ТЦ возобновили работу после закрытия в Нижегородской области
Решение об их открытии было принято судом.
5. Ответственность за нападение на нижегородских полицейских взяла ИГ
Нападение произошло 4 мая.
6. Нижегородка покинула шоу «Холостяк» со скандалом
Настя Смирнова не выдержала проверки адвокатом Егора Крида.
Newsroom24: последние новости
52-летний курильщик устроил пожар в Ковернинском районе Движение по Канавинскому мосту парализовано из-за пожара Автомобиль сгорел в Автозаводском районе утром 5 мая
Комментарии  Ещё 7 источников 
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