Под Волгоградом при пожаре погибло двое человек 

В сгоревшей летней кухне в хуторе Абганерово в Волгоградской области обнаружили тела двух погибших людей.
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о возгорании 7 мая в 09:22. На летней кухне по всей площади вспыхнула кровля. К месту происшествия тут же выдвинулись расчёты 49-ой пожарно-спасательной части. Спасателям удалось потушить огонь в 09:40. К месту ЧП уже также выехали сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит установить причину возгорания.