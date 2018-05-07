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На стройке жилого дома в Хабаровске нашли неразорвавшийся боевой снаряд
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На стройке жилого дома в Хабаровске нашли неразорвавшийся боевой снаряд 

ТАСС 59 минут назад
ХАБАРОВСК, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники Погрануправления ФСБ России нашли снаряд на боевом взводе на месте стройки жилого дома в Хабаровске. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
"При проведении оперативно-разыскных мероприятий
на стройке жилого дома, по адресу Хабаровск, улица Карла-Маркса, дом 144 обнаружен неразорвавшийся артиллерийский снаряд", — говорится в сообщении.
Уточняется, что боеприпас «прошел канал ствола и находится на боевом взводе». Снаряд планируется уничтожить.
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