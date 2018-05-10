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На полигоне «Скоково» неделю замеряли радиацию: результаты
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На полигоне «Скоково» неделю замеряли радиацию: результаты 

76.ru 10 мая 2018
Фото: 76.ru
Целую неделю на мусорном полигоне «Скоково» замеряют уровень радиации. Ежедневно на свалку выезжают спасатели управления МЧС по Ярославской области, которые также осматривают территорию в поисках возгораний — сейчас в регионе объявлен пожароопасный период.
При норме радиации до 0,22 микрозиверт в час на полигоне под Ярославлем за неделю оказались такие цифры:
пятница, 4 мая — 0,11 микрозиверта в час;
суббота, 5 мая — 0,11 микрозиверта в час;
воскресенье, 6 мая — 0,10 микрозиверта в час;
понедельник, 7 мая — 0,07 микрозиверта в час;
вторник, 8 мая — 0,08 микрозиверта в час;
среда, 9 мая — 0,10 микрозиверта в час;
четверг, 10 мая — 0,10 микрозиверта в час.
— С 28 апреля для усиленного контроля в условиях пожароопасного сезона на полигоне «Скоково» установлен пост Главного управления МЧС по Ярославской области. Сотрудники МЧС и специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования контролируют соблюдение мер пожарной и радиационной безопасности, а также соблюдение экологической безопасности при транспортировке отходов, — рассказали в департаменте.
Кстати, ранее спасатели заявляли, что в Ярославле уровень радиации выше, чем на свалке.
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