Под Волгоградом выясняют причины утреннего пожара с двумя погибшими

В Октябрьский район Волгоградской области выдвинулись сотрудники испытательно-пожарной лаборатории, которым предстоит выяснить причины пожара, в результате которого сегодня, 7 мая, утром погибли два человека. В хуторе Абганерово сгорел частный дом.

— В 9:22 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в хуторе Абганерово Октябрьского района, — сообщили V1.ru ГУ МЧС России по Волгоградской области. — К моменту приезда пожарных горела крыша летней кухни на территории частного домовладения. Расчеты 49-ой пожарно-спасательной части потушили огонь уже в 9:40. На месте пожара обнаружены двое погибших. Их личности сейчас устанавливаются. К месту пожара выехали сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину его возникновения.

В волгоградском управлении МЧС России жителей и гостей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

— Эксплуатировать ветхую электропроводку, неисправные электроприборы крайне опасно для жизни, — предупреждают спасатели. — Трагедией может обернуться курение в постели, а также использование неисправных печей. Помните, что соблюдая элементарные правила пожарной безопасности, вы сможете уберечь свою жизнь.

В случае возникновения возгорания вызывайте пожарную охрану по телефону «101» для любого оператора мобильной связи.