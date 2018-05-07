МЧС подготовил новые чек-листы для плановой проверки пожарной безопасности

Проект Приказа Министерства содержит девятнадцать списков контрольных вопросов, призванных определить уровень соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в зданиях общественной важности, таких как:

многоквартирные жилые дома

детсады, интернаты и дома ухода за людьми с ограниченными возможностями;

гостиницы, общежития и другие средства размещения населения;

закрытые помещения для проведения культурно-массовых мероприятий;

торговые центры и помещения общепита;

вокзалы, поликлиники и пункты бытового обслуживания;

здания религиозного и образовательного назначения;

сельхозпостройки, стоянки, склады и пр.

Действующий ранее приказ МЧС РФ от 11.09.2017 № 376 планируется отменить, регламентированные им чек-листы будут включены в обновленный документ.

Если законопроект примут без изменений, обозначенные в нем вопросы будут задаваться всем поднадзорным предприятиям и ИП, начиная с первого июля этого года.