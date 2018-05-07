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МЧС подготовил новые чек-листы для плановой проверки пожарной безопасности
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МЧС подготовил новые чек-листы для плановой проверки пожарной безопасности 

Время бухгалтера 1 час назад
Проект Приказа Министерства содержит девятнадцать списков контрольных вопросов, призванных определить уровень соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в зданиях общественной важности, таких как:
многоквартирные жилые дома
детсады, интернаты и дома ухода за людьми с ограниченными возможностями;
гостиницы, общежития и другие средства размещения населения;
закрытые помещения для проведения культурно-массовых мероприятий;
торговые центры и помещения общепита;
вокзалы, поликлиники и пункты бытового обслуживания;
здания религиозного и образовательного назначения;
сельхозпостройки, стоянки, склады и пр.
Действующий ранее приказ МЧС РФ от 11.09.2017 № 376 планируется отменить, регламентированные им чек-листы будут включены в обновленный документ.
Если законопроект примут без изменений, обозначенные в нем вопросы будут задаваться всем поднадзорным предприятиям и ИП, начиная с первого июля этого года.
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