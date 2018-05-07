Нижегородские спасатели перешли на работу в режиме повышенной готовности

С 8 мая нижегородские спасатели переходят па работу в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС

Нижегородской области для проведения праздничных мероприятий организовано 124 места и объекта массового пребывания людей. Чтобы обеспечить безопасность людей, организовано дежурство пожарно-спасательных формирований и специальной техники.

«Всего в обеспечении пожарной безопасности на территории Нижегородской области и города будут задействованы 138 человек личного состава и 36 единиц техники», — сообщили в МЧС.

Режим повышенной готовности будет действовать до 10 мая.