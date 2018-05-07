Новое здание женской консультации при роддоме №20 на востоке столицы откроется в III квартале 2018 г.

Новое здание женской консультации при роддоме №20 откроют в III квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

«Новое здание женской консультации при роддоме №20 на 530 посещений в смену по адресу Измайловское шоссе, д. 49А на востоке Москвы откроют в III квартале. В настоящее время завершены работы по устройству вентилируемого фасада, витражей и кровли. Завершается устройство внутренних инженерных систем и отделка помещений. Медицинское и технологическое оборудование поставлено на объект в полном объеме, ведется монтаж, расстановка, пуско-наладка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общая площадь пятиэтажного здания женской консультации составило 5,4 тыс. кв. м. В здании разместятся кабинеты приема специалистов, помещения микробиологической лаборатории, операционные и процедурные, отделение физиотерапии, клинико-диагностическая лаборатория, административные помещения. Подразделения и помещения медицинского учреждения будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью. Для удобства перемещения маломобильных групп появятся лифты, пандусы, тактильные, визуальные и световые указатели. Женская консультация обеспечит жительниц Восточного административного округа необходимой амбулаторно-поликлинической помощью по основным и узким специальностям.