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Вместе с травой под Тюменью сгорела и машина
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Вместе с травой под Тюменью сгорела и машина 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В минувшее воскресенье, 6 мая, в селе Онохино под Тюменью сгорела «Лада». По словам очевидцев, автомобилист оставил машину на берегу реки Пышма, но в поле вспыхнула трава. В результате пламя добралось и до автомобиля.
— Сообщение о пожаре поступило к нам в 12.07. Спустя пять минут на месте уже работали одна единица спецтехники и два человека личного состава. Потушить огонь удалось через 15 минут. По предварительной причине, машина действительно сгорела из-за пала травы, — рассказал 72.ru Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области.
Ранее в ведомстве сообщали, что с начала пожароопасного периода в области выгорело 162 гектара лесов и полей. Как накажут тюменцев, которые ослушались запрета и поехали на природу, смотрите в предыдущем материале.
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