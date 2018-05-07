Вместе с травой под Тюменью сгорела и машина

В минувшее воскресенье, 6 мая, в селе Онохино под Тюменью сгорела «Лада». По словам очевидцев, автомобилист оставил машину на берегу реки Пышма , но в поле вспыхнула трава. В результате пламя добралось и до автомобиля.

— Сообщение о пожаре поступило к нам в 12.07. Спустя пять минут на месте уже работали одна единица спецтехники и два человека личного состава. Потушить огонь удалось через 15 минут. По предварительной причине, машина действительно сгорела из-за пала травы, — рассказал 72.ru Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области

Ранее в ведомстве сообщали, что с начала пожароопасного периода в области выгорело 162 гектара лесов и полей. Как накажут тюменцев, которые ослушались запрета и поехали на природу, смотрите в предыдущем материале.