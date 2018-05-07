Подростка убило током на заводе в Саратовской области 

14‐летний мальчик погиб от удара током в городе Балаково Саратовской области, сообщается на официальном сайте регионального Следственного комитета.
Трагедия произошла 5 мая днем на территории одного из заводов. Ребенок, встав на песчаную насыпь, дотронулся рукой до оголенных проводов, и получил удар током такой силы, что даже оказанная медиками помощь оказалась бесполезной. Он умер уже в больнице.
Следователи начали изучение обстоятельств происшедшего и завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранителям также придется выяснить, почему территория завода оказалась доступной для проникновения посторонних.
Шестнадцатилетний «зацепер» погиб на крыше электрички которая следовала из Москвы в Нахабино. Рядом с погибшим сотрудники правоохранительных органов нашли специальное снаряжение и видеокамеру. С их помощью погибший снимал свои подвиги.