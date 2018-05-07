Подростка убило током на заводе в Саратовской области

Трагедия произошла 5 мая днем на территории одного из заводов. Ребенок, встав на песчаную насыпь, дотронулся рукой до оголенных проводов, и получил удар током такой силы, что даже оказанная медиками помощь оказалась бесполезной. Он умер уже в больнице.

Следователи начали изучение обстоятельств происшедшего и завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранителям также придется выяснить, почему территория завода оказалась доступной для проникновения посторонних.