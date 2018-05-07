Ещё
Подростка убило током на заводе в Саратовской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подростка убило током на заводе в Саратовской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
14‐летний мальчик погиб от удара током в городе Балаково Саратовской области, сообщается на официальном сайте регионального Следственного комитета.
Трагедия произошла 5 мая днем на территории одного из заводов. Ребенок, встав на песчаную насыпь, дотронулся рукой до оголенных проводов, и получил удар током такой силы, что даже оказанная медиками помощь оказалась бесполезной. Он умер уже в больнице.
Следователи начали изучение обстоятельств происшедшего и завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранителям также придется выяснить, почему территория завода оказалась доступной для проникновения посторонних.
Шестнадцатилетний «зацепер» погиб на крыше электрички которая следовала из Москвы в Нахабино. Рядом с погибшим сотрудники правоохранительных органов нашли специальное снаряжение и видеокамеру. С их помощью погибший снимал свои подвиги.
360tv.ru: последние новости
Колбасный цех загорелся на 3500 кв. м в Смоленске Вещевой рынок загорелся в Свердловской области Квартира сгорела в Егорьевске
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели164
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»80
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой930
LIVE: Инаугурация президента России129
Летчик Ярошенко попрощался с семьей493
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение