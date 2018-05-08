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Предприниматели потребовали вернуть рабочие места после закрытия ТЦ в Хабаровске
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Предприниматели потребовали вернуть рабочие места после закрытия ТЦ в Хабаровске 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
ХАБАРОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Несколько десятков предпринимателей, не работающих из-за нарушений пожарной безопасности в торговых центрах собрались во вторник в парке «Динамо» в Хабаровске на пикет против закрытия рабочих мест.
При проверке торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей в Хабаровском крае прокуратура выявила свыше 2 тыс. нарушений пожарной безопасности. В настоящее время, по данным управления Федеральной службы судебных приставов России по Хабаровскому краю, в Хабаровске закрыты торговые центры «Макси Молл», «Смайл март», третий этаж «Южного парка» с игровой зоной и кинотеатром, «Столичный двор», «Большая медведица», «На Пушкина», «Светофор»", фитнес-клуб «Наутилус» по двум адресам, ночной клуб «Доберман», кафе «Мимино». Планируются к закрытию еще один торговый центр и ночной клуб.
Как сообщили ТАСС в администрации города, пикет проводился в знак выражения протеста закрытию рабочих мест, мероприятие прошло без происшествий, собралось 90 человек.
Проверки торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей на соблюдение требований пожарной безопасности было поручено провести в регионах страны Генпрокуратурой РФ после пожара в ТЦ в Кемерове, жертвами которого стали 60 человек.
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