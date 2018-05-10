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Часть закрытых торговых центров Хабаровска возобновили работу
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Часть закрытых торговых центров Хабаровска возобновили работу 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
ХАБАРОВСК, 10 мая. /ТАСС/. Несколько торговых центров, закрытых в Хабаровском крае после проверки пожарной безопасности, возобновили работу. Об этом в четверг сообщили ТАСС в краевом управлении Федеральной службы судебных приставов России.
При проверке объектов с массовым пребыванием людей прокуратура выявила в регионе свыше 2 тыс. нарушений пожарной безопасности. Решением суда в Хабаровске закрывались торговые центры «Макси Молл», «Смайл март», «Большая медведица», «Светофор», третий этаж «Южного парка» с игровой зоной и кинотеатром, «Столичный двор», «На Пушкина», фитнес-клуб «Наутилус» по двум адресам и «Urban», ночной клуб «Доберман», кафе «Мимино».
"В настоящее время работу по решению суда возобновили торговые центры «Смайл март», «На Пушкина», "ЭВР", «Южный парк», кроме детской зоны. Решается вопрос по открытию фитнес-центра «Наутилус» по одному адресу", — сказала начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ УФСПП по региону Ирина Судженко.
Торговые центры открылись на основании судебных актов об отмене обеспечительных мер в связи с устранением нарушений, добавила Судженко.
Ранее сообщалось, что временно оставшиеся после приостановки работы центров предприниматели выходили на пикет в Хабаровске. Собравшиеся требовали вернуть им рабочие места.
Проверки на соблюдение требований пожарной безопасности было поручено провести в регионах страны Генпрокуратурой РФ после пожара в ТЦ в Кемерове, жертвами которого стали 60 человек.
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