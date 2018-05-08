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В Петербурге пять человек пострадали при пожаре
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В Петербурге пять человек пострадали при пожаре в жилом доме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк
Пять человек, среди которых трое детей, пострадали при пожаре в Петербурге, сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем микроблоге в Twitter.
"По факту пожара на Большом проспекте Васильевского острова, 47 — горело 3 квартиры, открытый огонь. Пострадавших пока 5 человек, среди них отравление дымом: девочка 4 года, девочка 7 лет, мальчик 11 лет, направлены в Детскую городскую больницу 5. Женщина 45 лет — отравление. Женщина 37 лет отравление — отказ от госпитализации", — написала Митянина.
По ее данным, после обследования дети были освобождены от госпитализации.
Ранее 7 мая ГУ МЧС сообщило о пожаре на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и 13-й линии в квартире на третьем этаже шестиэтажного жилого дома без информации о пострадавших.
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