В Петербурге пять человек пострадали при пожаре в жилом доме

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Пять человек, среди которых трое детей, пострадали при пожаре в Петербурге , сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем микроблоге в Twitter. "По факту пожара на Большом проспекте Васильевского острова, 47 — горело 3 квартиры, открытый огонь. Пострадавших пока 5 человек, среди них отравление дымом: девочка 4 года, девочка 7 лет, мальчик 11 лет, направлены в Детскую городскую больницу 5. Женщина 45 лет — отравление. Женщина 37 лет отравление — отказ от госпитализации", — написала Митянина. По ее данным, после обследования дети были освобождены от госпитализации. Ранее 7 мая ГУ МЧС сообщило о пожаре на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и 13-й линии в квартире на третьем этаже шестиэтажного жилого дома без информации о пострадавших.