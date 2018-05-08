МЧС выявило 600 объектов отдыха детей с нарушениями пожарной безопасности

"С апреля проведено порядка 4 тысяч проверок и свыше 5 тысяч профилактических противопожарных обследований объектов отдыха и оздоровления детей. Выявлено 600 учреждений с нарушениями требований обеспечения безопасности", — заявил Екикеев.

По его словам, «на сегодняшний день устранено свыше 2 тысяч нарушений, в том числе порядка 1,5 тысячи правонарушений, связанных с обеспечением безопасности людей». «Организовано и проведено более 14 тысяч тренировок по эвакуации и инструктажей о мерах безопасности», — сказал Еникеев.

Еникеев подчеркнул, что при проверках МЧС России особое внимание уделяет местам для показа кинофильмов и площадкам для проведения дискотек.

"Во время проведения летней оздоровительной кампании каждый ребенок должен быть окружен вниманием и контролем со стороны родителей. А те, кто едут в учреждения, — со стороны соответствующих лиц. Я обращаю внимание на качество и своевременность выполнения всех мероприятий по охране жизни и здоровья детей в летний период", — отметил Пучков.