Ещё
МЧС: в Оренбуржье сохраняется высокий уровень пожарной опасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Калибры" в Средиземноморье, грубая выходка Киркорова и другие события дня
"Калибры" в Средиземноморье, грубая выходка Киркорова и другие события дня

МЧС: в Оренбуржье сохраняется высокий уровень пожарной опасности 

АиФ-Оренбург 10 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
С 16 по 18 мая в Оренбуржье сохранится высокая пожарная опасность 4 класса, сообщает ГУ МЧС области.
При обнаружении небольшого пожара в лесу нужно попробовать его потушить и послать кого-нибудь в населенный пункт или лесничество за помощью. Если огонь отрезал путь эвакуации, укрываться от пожара следует на островах, отмелях, в болоте, на скальных вершинах и т.п. Прятаться нужно подальше от деревьев, которые могут упасть, в водоемах, но не рядом с камышами. Обязательно смачивайте одежду водой, напоминают сотрудники управления.
При возникновении ЧС нужно звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «101» со всех мобильных операторов.
АиФ-Оренбург: последние новости
Нарушителей – около 80%. В Оренбурге проверили 172 объекта торговли В Оренбурге ночью горела шиномонтажная мастерская В Оренбурге ночью сгорел автомобиль на проспекте Победы
Комментарии  Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка43
Лепса развернули на израильской границе53
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»510
Скрипаль наш: новые подробности отравления57
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост957
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург высказался о действиях «Волков» на Крымском мосту
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
01:19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
Украина В мире
00:31
Обнародованы видео со взрывами снарядов в Удмуртии
Происшествия Катастрофы
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:15
Скрипаль наш: новые подробности отравления
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение