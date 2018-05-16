МЧС: в Оренбуржье сохраняется высокий уровень пожарной опасности

С 16 по 18 мая в Оренбуржье сохранится высокая пожарная опасность 4 класса, сообщает ГУ МЧС области.

При обнаружении небольшого пожара в лесу нужно попробовать его потушить и послать кого-нибудь в населенный пункт или лесничество за помощью. Если огонь отрезал путь эвакуации, укрываться от пожара следует на островах, отмелях, в болоте, на скальных вершинах и т.п. Прятаться нужно подальше от деревьев, которые могут упасть, в водоемах, но не рядом с камышами. Обязательно смачивайте одежду водой, напоминают сотрудники управления.

При возникновении ЧС нужно звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «101» со всех мобильных операторов.