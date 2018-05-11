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МЧС проверяет пожарную безопасность в детских лагерях региона
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МЧС проверяет пожарную безопасность в детских лагерях региона 

АиФ Кузбасс 23 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
Специалисты МЧС проверяют, как соблюдаются правила пожарной безопасности в детских летних лагерях.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на сегодняшний день обследовано примерно 40% всех учреждений. К сезоны свои двери должны открыть более 800 детских летних лагерей отдыха.
При осмотре каждого объекта детского отдыха сотрудники МЧС особое внимание уделяют состоянию путей эвакуации, системам пожарного оповещения, автоматики и связи, а также состоянию источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Будут проверятся знания персонала лагерей по действиям при пожаре. Уже сейчас инспекторы госпожнадзора провели более 250 инструктажей.
В ГУ МЧС по региону отметили, что родителям стоит очень ответственно подходить к выбору места летнего отдыха для своего ребенка. В частности, стоит выяснить, прошло ли учреждение проверки всех ведомств. Также необходимо провести с ребенком беседу о действиях во время чрезвычайных ситуаций и повторить телефоны экстренных служб.
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