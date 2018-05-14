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МЧС: почти треть ТЦ в России не соответствует нормам пожарной безопасности
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МЧС: почти треть ТЦ в России не соответствует нормам пожарной безопасности 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
В МЧС России рассказали, что более 70% ТЦ на территории страны соответствуют требованиях пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что о таких результатах свидетельствуют проверки, которые были проведены ведомством и прокуратурой после произошедшего в Кемерово пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня».
"Всего проверкам подверглись более 10 тысяч ТРЦ. Примерно в половине из них были найдены серьезные нарушения противопожарных нормативов, но в результате проводимой работы более 2,5 тысяч из них уже приведены в надлежащее противопожарное состояние", — говорится в заявлении ведомства.
В МЧС также сообщили, что провели свыше 27 тыс. занятий и более 17 тыс. тренировок с персоналом и администрацией по эвакуации людей.
Ранее врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что пострадавший во время пожара в Кемерово 25 марта ТЦ «Зимняя вишня» начнут сносить 15 мая.
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