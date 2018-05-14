МЧС: почти треть ТЦ в России не соответствует нормам пожарной безопасности

МЧС России рассказали, что более 70% ТЦ на территории страны соответствуют требованиях пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что о таких результатах свидетельствуют проверки, которые были проведены ведомством и прокуратурой после произошедшего в Кемерово пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня».

"Всего проверкам подверглись более 10 тысяч ТРЦ. Примерно в половине из них были найдены серьезные нарушения противопожарных нормативов, но в результате проводимой работы более 2,5 тысяч из них уже приведены в надлежащее противопожарное состояние", — говорится в заявлении ведомства.

В МЧС также сообщили, что провели свыше 27 тыс. занятий и более 17 тыс. тренировок с персоналом и администрацией по эвакуации людей.