МЧС переходит в режим повышенной готовности в Нижегородской области

В сообщении также отмечается, что в проведении праздничных мероприятий в регионе будут задействованы 124 места и объекта массового пребывания людей.

В местах проведения мероприятий будет организовано дежурство пожарно-спасательных формирований и спецтехники.

В обеспечении пожарной безопасности на территории области и Нижнего Новгорода будут задействованы 138 человек личного состава и 36 единиц техники.