МЧС переходит в режим повышенной готовности в Нижегородской области 

Главное управление МЧС РФ по Нижегородской области 8-10 мая будет работать в режиме «Повышенная готовность». Об этом сообщает региональное Управление МЧС РФ.
В сообщении также отмечается, что в проведении праздничных мероприятий в регионе будут задействованы 124 места и объекта массового пребывания людей.
В местах проведения мероприятий будет организовано дежурство пожарно-спасательных формирований и спецтехники.
В обеспечении пожарной безопасности на территории области и Нижнего Новгорода будут задействованы 138 человек личного состава и 36 единиц техники.