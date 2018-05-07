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МЧС переходит в режим повышенной готовности в Нижегородской области
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МЧС переходит в режим повышенной готовности в Нижегородской области 

Newsroom24 43 минуты назад
Фото: Newsroom24
Главное управление МЧС РФ по Нижегородской области 8-10 мая будет работать в режиме «Повышенная готовность». Об этом сообщает региональное Управление МЧС РФ.
В сообщении также отмечается, что в проведении праздничных мероприятий в регионе будут задействованы 124 места и объекта массового пребывания людей.
В местах проведения мероприятий будет организовано дежурство пожарно-спасательных формирований и спецтехники.
В обеспечении пожарной безопасности на территории области и Нижнего Новгорода будут задействованы 138 человек личного состава и 36 единиц техники.
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