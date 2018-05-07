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МЧС: Около 7 тыс. человек обеспечат безопасность на праздновании Дня Победы в Подмосковье
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МЧС: Около 7 тыс. человек обеспечат безопасность на праздновании Дня Победы в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
В Подмосковье сотрудники МЧС России работают в режиме повышенной готовности, в обеспечении пожарной безопасности 9 мая будет задействовано около 7 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. «Подмосковье готовится к торжествам, посвященным 73-летию Великой Победы. В обеспечении пожарной безопасности праздничных мероприятий, которые состоятся 9 мая в Московской области будет задействовано около 7 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС России 1 тыс. 934 человека и 413 единиц техники. Для проведения народных гуляний в регионе определены 223 площадки и 115 объектов, также готовится 71 место для запусков фейерверков при праздновании Дня Победы. На каждом мероприятии будут дежурить сотрудники МЧС России», — говорится в сообщении.
Как уточняется, инспекторы государственного противопожарного надзора в праздничные дни будут проводить профилактические рейды на подведомственных территориях. «С 1 мая на территории Московской области действует особый противопожарный режим. В связи с планируемым массовым выездом жителей Москвы в выходные и праздничные дни на природу, а также на свои дачные земельные участки, в целях усиления мер пожарной безопасности на территории Московской области Главным управлением спланировано патрулирование лесных массивов и проведение профилактических мероприятий в населенных пунктах и садоводческих товариществах с проведением инструктажей и раздачей наглядной агитации», — добавили в ведомстве.
Отмечается также, что профилактические рейды будут проводиться совместно с представителями главного управления МВД по Московской области, органами лесного хозяйства, административно-технического надзора, общественными организациями и добровольцами.
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