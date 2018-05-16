МЧС готовит изменения в закон о пожарной безопасности

МЧС России уведомило о начале разработки проекта, которым предлагается внести ряд изменений в закон «О пожарной безопасности» и отдельные законодательные акты России по вопросам пожарной безопасности. Уведомление о начале разработки опубликовано на официальном портале проектов нормативных актов.

Проект разрабатывается на основании анализа случаев крупных пожаров, которые произошли на объектах с массовым пребыванием людей. Отмечается, что проведенный анализ «показал ряд системных проблем в сфере обеспечения пожарной безопасности».

«Установлено, что системные недочеты обусловлены разобщенной системой государственного контроля за обеспечением пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий», — говорится в материалах проекта.

Проектом предлагаются меры по совершенствованию нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности. В частности, предлагается установить осуществление надзорных мероприятий органами федерального пожарного надзора не в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а в отношении объектов защиты — зданий и сооружений вне зависимости от количества эксплуатирующих их лиц и их статуса.

Кроме того, предлагается проводить проверки без предварительного уведомления владельцев помещений и проводить проверки в зданиях с массовым пребыванием людей без привлечения к проверкам владельцев объектов. Также предлагается установить обязательное ежеквартальное проведение тренировок на подобных объектах при участии сотрудников МЧС.

Помимо этого, предлагается законодательно обеспечить участие надзорных органов МЧС в экспертизе в проектной документации на соответствование требованиям пожарной безопасности и в выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию подобных объектов. Проектом предлагается также ввести лицензирование деятельности по проектированию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Предполагается, что изменения вступят в силу в январе 2019 года.

«Законопроект направлен на совершенствование нормативного правового регулирования вопросов обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Реализация предлагаемых инициатив позволит существенно повысить безопасность людей, а также снизить риски и угрозы возникновения крупных пожаров. Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности федерального государственного пожарного надзора за счет концентрации в едином надзорном органе МЧС России контрольных функций на всех этапах функционирования организаций и объектов защиты», — говорится в материалах проекта.