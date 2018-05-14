МЧС: более 70% ТРЦ в России соответствуют нормам пожарной безопасности

МОСКВА , 14 мая. / ТАСС /. Более 70% торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в России соответствуют требованиям пожарной безопасности, при этом четверть из них устранили нарушения после масштабных проверок. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Всего после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» совместным проверкам МЧС прокуратуры подверглись более 10 тыс. торгово-развлекательных центров. «Примерно в половине из них были найдены серьезные нарушения противопожарных нормативов. Но в результате проводимой работы после проверок более 2,5 тыс. из них уже приведены в надлежащее противопожарное состояние. Таким образом, на сегодняшний день более 70% ТРЦ соответствуют требованиям пожарной безопасности», — сказал Еникеев.

Он пояснил, что на 600 таких объектах восстановлена работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации, свыше 340 ТРЦ устранили недостатки в работе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. По его словам, на 217 объектах обеспечена работоспособность систем противодымной защиты, пути эвакуации разблокированы в более чем 1 тыс. ТРЦ, а первичными средствами пожаротушения обеспечены свыше 270 объектов.

В других торговых центрах ведется работа по устранению нарушений. «По всем выявленным в ходе проверок нарушениям выданы предписания. Организован контроль за их устранением, оказывается консультативная помощь», — отметил он. Еникеев подчеркнул, что к этой работе привлечены региональные подразделения Всероссийского добровольного пожарного общества, Россоюзспаса, а также общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

"С администрацией и персоналом торговых центров проведено свыше 27 тыс. занятий и более 17 тыс. тренировок по эвакуации людей, во время которых были отработаны совместные действия пожарно-спасательных подразделений и персонала объектов", — рассказал Еникеев. Всего инструктажами были охвачены более 50 тыс. человек обслуживающего персонала. Одновременно всем владельцам кинозалов рекомендовано показывать социальные ролики о пожарной безопасности и разъяснять зрителям правила эвакуации.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек.