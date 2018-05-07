В Новосибирске обгорели двое мужчин

Около шести утра седьмого мая очевидцы сообщили пожарным, что в Первомайском районе Новосибирска горит частный дом. Новосибирские спасатели сразу же прибыли к месту возгорания: к этому времени горели уже два частных дома и прилегающие надворные постройки. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Тушить огонь было сложно еще и из-за того, что дома были обшиты виниловым сайдингом, а он очень помогает быстрому распространению возгорания.

Двое мужчин получили ожоги пламенем различной степени, и были отправлены в ожоговое отделение еще до прибытия пожарных. Несмотря на угрозу распространения пожара на ближайшие дома, чему способствовала плотная застройка, пожарно-спасательным подразделениям удалось не допустить дальнейшего распространения огня.