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В Новосибирске обгорели двое мужчин
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В Новосибирске обгорели двое мужчин 

АиФ-Новосибирск 59 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Около шести утра седьмого мая очевидцы сообщили пожарным, что в Первомайском районе Новосибирска горит частный дом. Новосибирские спасатели сразу же прибыли к месту возгорания: к этому времени горели уже два частных дома и прилегающие надворные постройки. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Тушить огонь было сложно еще и из-за того, что дома были обшиты виниловым сайдингом, а он очень помогает быстрому распространению возгорания.
Двое мужчин получили ожоги пламенем различной степени, и были отправлены в ожоговое отделение еще до прибытия пожарных. Несмотря на угрозу распространения пожара на ближайшие дома, чему способствовала плотная застройка, пожарно-спасательным подразделениям удалось не допустить дальнейшего распространения огня.
Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. На месте происшествия были 30 человек личного состава, было задействовано 8 единиц пожарно-спасательной техники. Сейчас выясняют причину пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.
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