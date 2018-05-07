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Назван виновник обрушения на стройке школы в Якутске
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Назван виновник обрушения на стройке школы в Якутске 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Глава Минстроя Якутии Вера Кузакова провела выездное рабочее совещание на территории строящейся школы № 25 в Якутске. Позавчера там произошло обрушение межэтажного перекрытия.
Инцидент произошел 5 мая, сообщает ИА YakutiaMedia. Площадь обрушения составила около 140 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной инцидента стало обрушение опалубки во время заливки бетона. Временные опоры не выдержали веса бетонной смеси.
По словам министра, обрушение опалубки произошло по вине субподрядной организации ООО «Стройфинанс». Компания допустила нарушение технологий производства бетонных работ.
Строительство школы на 350 мест идет по плану. Зданию причинен незначительный ущерб, который не скажется на графике работ. Объект планируют сдать в эксплуатацию в декабре этого года.
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