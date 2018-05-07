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В Смоленске загорелся колбасный цех
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В Смоленске загорелся колбасный цех 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
цех площадью 3,5 тысячи квадратных метров горит в Смоленске, с помощью пенной атаки пожар уже удалось локализовать, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре поступило в 8.27 мск.
"Само здание 50 на 70 метров. По прибытии первых пожарных подразделений кровля горела по всей площади открытым огнем. На данный момент при помощи пенной атаки горение локализовано. Пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что горит колбасный цех, но в момент начала возгорания работников там не было, эвакуировать никого не пришлось.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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