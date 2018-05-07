Нежилой дом сгорел из-за неизвестных в Вачском районе

Нежилой дом сгорел в деревне Чеванино Вачского района.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС , информация о пожаре поступила в ведомство 6 мая, в воскресенье, в 00-23.

В связи с тем, что пожар был обнаружен поздно, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дом был полностью охвачен огнем.

В результате пожара строение сгорело дотла на общей площади 60 кв.м. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Как выяснилось, доступ в дом был свободный.

Напомним, мусор контейнер сгорел из-за неизвестных в Дзержинске.