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Нежилой дом сгорел из-за неизвестных в Вачском районе
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Нежилой дом сгорел из-за неизвестных в Вачском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нежилой дом сгорел в деревне Чеванино Вачского района.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, информация о пожаре поступила в ведомство 6 мая, в воскресенье, в 00-23.
В связи с тем, что пожар был обнаружен поздно, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дом был полностью охвачен огнем.
В результате пожара строение сгорело дотла на общей площади 60 кв.м. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Как выяснилось, доступ в дом был свободный.
Напомним, мусор контейнер сгорел из-за неизвестных в Дзержинске.
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