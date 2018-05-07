География лесных пожаров в России расширяется 

Почти 2 десятка природных пожаров зафиксировано в России на данный момент. Общая площадь превышает 42 тысячи гектаров, пишет РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации действует на всей территории Забайкалья и Амурской области, а также в одном районе Челябинской области. Новые очаги возгорания появились в Пензенской и Саратовской областях. Сообщения об этом сейчас вышли в топ новостного агрегатора СМИ2. По словам спасателей, чаще всего причиной пожаров становится человеческих фактор — несмотря на запреты, люди жгут сухую траву.