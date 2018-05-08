Под Екатеринбургом загорелся цех по производству бумаги

"По предварительной информации, горит цех по производству бумаги. На месте работает пожарное подразделение. Есть угроза распространения огня, с целью недопущения этого к месту стягиваются дополнительные силы пожарных подразделений Екатеринбурга и Сысерти", — сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС по Свердловской области Наталья Зырянова

Как отметили в спасательном ведомстве, принимаются все меры по локализации возгорания, тушение пожара продолжается. В настоящее время информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.