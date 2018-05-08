Ещё
Под Екатеринбургом загорелся цех по производству бумаги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня

Под Екатеринбургом загорелся цех по производству бумаги 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Крупный пожар произошел в цеху по производству бумаги в городе Арамиль Свердловской области, сообщила РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС.
"По предварительной информации, горит цех по производству бумаги. На месте работает пожарное подразделение. Есть угроза распространения огня, с целью недопущения этого к месту стягиваются дополнительные силы пожарных подразделений Екатеринбурга и Сысерти", — сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.
Как отметили в спасательном ведомстве, принимаются все меры по локализации возгорания, тушение пожара продолжается. В настоящее время информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.
РИА Новости: последние новости
В МЧС рассказали об ущербе зданию от пожара в красноярском Дворце спорта В центре Рима загорелся автобус В Петербурге пять человек пострадали при пожаре в жилом доме
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово341
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»500
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян32
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»41
Келвин Харрис разбился в ДТП11
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение