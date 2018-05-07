Четыре человека получили ожоги при пожаре в стройбытовке в Казани

Казани на одной из строительных площадок произошел пожар: загорелась строительная бытовка. Дознаватели МЧС полагают, что причиной возгорания могло стать нарушения правил эксплуатации печей, рассказала Inkazan.ru. Общая площадь возгорания вагончика составила около 10 квадратных метров. Ожоги получили двое мужчин и две женщины, все они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. О состоянии пострадавших не сообщается. Женщина с ребенком погибла во время пожара в частном доме в Саратовской области . Погибшей было 33 года, ее сыну всего один месяц. Следователи назначали доследственную проверку.