Пожарным Бодайбо пришлось вскрыть двери, чтобы спасти людей из горящего дома

Чтобы спасти людей, пожарным пришлось взломать несколько железных дверей в двухэтажном жилом доме по улице Ремесленная.

О пожаре очевидцы сообщили спасателям сегодня в час ночи. К приезду пожарных в многоквартирном доме уже горела наружная стена и крыша, а также один из подъездов. 17 жильцам удалось выбраться из дома самостоятельно. Еще 12 человек, в том числе 4 детей, оказались отрезаны огнем и дымом от путей эвакуации.

«Из-за высоких температур металлические входные двери нескольких квартир заклинило — пожарные вскрыли их за считанные минуты, — сообщил замначальника пожарно-спасательной части №37 по охране Бодайбо Александр Письменный . — За одной из взломанных дверей нашли 71-летнюю женщину без сознания, она отравилась угарным газом. Скорая госпитализировала ее в центральную больницу района».

Сам пожар потушили за 15 минут. Огонь повредил в доме 2 квартиры на первом и втором этажах, а также площади второго подъезда и частично крышу дома. Очаг спасатели обнаружили в детской коляске, стоявшей в подъезде на первом этаже у входа.