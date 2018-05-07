Ещё
Пожарным Бодайбо пришлось вскрыть двери, чтобы спасти людей из горящего дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожарным Бодайбо пришлось вскрыть двери, чтобы спасти людей из горящего дома 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Чтобы спасти людей, пожарным пришлось взломать несколько железных дверей в двухэтажном жилом доме по улице Ремесленная.
О пожаре очевидцы сообщили спасателям сегодня в час ночи. К приезду пожарных в многоквартирном доме уже горела наружная стена и крыша, а также один из подъездов. 17 жильцам удалось выбраться из дома самостоятельно. Еще 12 человек, в том числе 4 детей, оказались отрезаны огнем и дымом от путей эвакуации.
«Из-за высоких температур металлические входные двери нескольких квартир заклинило — пожарные вскрыли их за считанные минуты, — сообщил замначальника пожарно-спасательной части №37 по охране Бодайбо Александр Письменный. — За одной из взломанных дверей нашли 71-летнюю женщину без сознания, она отравилась угарным газом. Скорая госпитализировала ее в центральную больницу района».
Сам пожар потушили за 15 минут. Огонь повредил в доме 2 квартиры на первом и втором этажах, а также площади второго подъезда и частично крышу дома. Очаг спасатели обнаружили в детской коляске, стоявшей в подъезде на первом этаже у входа.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На заводе в Балакове подростка убило током Семь человек пострадали в результате взрыва газа в Екатеринбурге За сутки иркутским спасателям удалось потушить девять лесных пожаров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев154
Гости инаугурации и новый лимузин Путина294
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели263
Путин назвал цель своей жизни299
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»152
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение