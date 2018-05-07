Ещё
В Омске закрыли развлекательный комплекс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске закрыли развлекательный комплекс 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Прокуратура Центрального округа Омска провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан и обнаружила, что на ул. Барнаульской действует развлекательный комплекс «Куб», которого официально по документам не существует — ни разрешения на строительство, ни разрешения на ввод в эксплуатацию здания органами местного самоуправления не выдавалось.
Более того, здание оказалось весьма опасным для посетителей — сотрудники прокуратуры нашли грубые нарушения законодательства о противопожарной безопасности: в здании нет аварийного освещения, на первом этаже размещены склад и котельная с хранением горючих материалов. «Выявлены факты применения отделочных материалов с неизвестными показателями пожарной опасности, не во всех помещениях предусмотрено удаление продуктов горения системой вытяжной вентиляции, отмечено загромождение эвакуационных выходов, а также несоответствие размеров таких выходов», — отмечается в сообщении прокуратуры.
После всех этих нарушений прокуратура округа обратилась в Центральный районный суд Омска с иском о запрете использования развлекательного заведения без разрешения на ввод в эксплуатацию здания, а также без соблюдения требований пожарной безопасности. Суд постановил приостановить деятельность развлекательного комплекса.
Прокуратура также планирует оценить деятельность органов местного самоуправления, в компетенцию которых входил контроль за строительством и вводом в эксплуатацию данного строения.
АиФ-Омск: последние новости
Горячий май. В омском регионе готовятся к лесным и дачным пожарам Глава Омской области поздравил пожарных с профессиональным праздником В Омске спустили на воду плавучую пожарную часть
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели162
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»78
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой927
LIVE: Инаугурация президента России97
Летчик Ярошенко попрощался с семьей492
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение