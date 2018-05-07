В Омске закрыли развлекательный комплекс

Прокуратура Центрального округа Омска провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан и обнаружила, что на ул. Барнаульской действует развлекательный комплекс «Куб», которого официально по документам не существует — ни разрешения на строительство, ни разрешения на ввод в эксплуатацию здания органами местного самоуправления не выдавалось.

Более того, здание оказалось весьма опасным для посетителей — сотрудники прокуратуры нашли грубые нарушения законодательства о противопожарной безопасности: в здании нет аварийного освещения, на первом этаже размещены склад и котельная с хранением горючих материалов. «Выявлены факты применения отделочных материалов с неизвестными показателями пожарной опасности, не во всех помещениях предусмотрено удаление продуктов горения системой вытяжной вентиляции, отмечено загромождение эвакуационных выходов, а также несоответствие размеров таких выходов», — отмечается в сообщении прокуратуры.

После всех этих нарушений прокуратура округа обратилась в Центральный районный суд Омска с иском о запрете использования развлекательного заведения без разрешения на ввод в эксплуатацию здания, а также без соблюдения требований пожарной безопасности. Суд постановил приостановить деятельность развлекательного комплекса.

Прокуратура также планирует оценить деятельность органов местного самоуправления, в компетенцию которых входил контроль за строительством и вводом в эксплуатацию данного строения.