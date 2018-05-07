В МЧС назвали самые пожароопасные районы Челябинской области

В оперативном прогнозе ГУ МЧС по Челябинской области в числе наиболее пожароопасных территорий оказалось 17 городов и районов региона, включая областной центр.

Трехгорный, Усть-Катав и Челябинск. Это муниципалитеты, которым присвоен первый, наивысший, класс опасности. То есть вероятность возгорания оценивается как очень высокая. В «огненном списке» — Аргаяшский, Ашинский, Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский и Сосновский районы. А также Верхний Уфалей, Копейск Кыштым , Озерск, Снежинск

Еще 12 муниципалитетов получили второй класс опасности, с высокой вероятностью появления огня, и 14 — третий, при котором степень опасности оценивается как средняя.

Как сообщили в региональном Главке МЧС, все выходные сотрудники работали в авральном режиме.

«Телефоны диспетчеров были раскалены до предела. Пожары возникали как в черте Челябинска, так и за его пределами. Но если возгорания в городе удается оперативно ликвидировать, то на природе ситуация обстоит гораздо сложнее, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Здесь на ликвидацию горения требуется больше времени и средств тушения. К этому добавляется и реальная угроза населенным пунктам: при ветреной погоде скорость распространения огня велика. Поэтому еще с 26 апреля в пяти муниципалитетах проводятся превентивные мероприятия по снижению риска возникновения ЧС, связанных с природными пожарами».

В числе главных причин возникновения пожаров называют пал сухой травы. В МЧС напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима гражданам грозит штраф до четырех тысяч рублей, должностным лицам — до тридцати тысяч рублей, юридическим лицам — до пятисот тысяч рублей.