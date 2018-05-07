Ещё
В МЧС назвали самые пожароопасные районы Челябинской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации

В МЧС назвали самые пожароопасные районы Челябинской области 

АиФ 34 минуты назад
Фото: АиФ
В оперативном прогнозе ГУ МЧС по Челябинской области в числе наиболее пожароопасных территорий оказалось 17 городов и районов региона, включая областной центр.
Это муниципалитеты, которым присвоен первый, наивысший, класс опасности. То есть вероятность возгорания оценивается как очень высокая. В «огненном списке» — Аргаяшский, Ашинский, Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский и Сосновский районы. А также Верхний Уфалей, Копейск, Кыштым, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Усть-Катав и Челябинск.
Еще 12 муниципалитетов получили второй класс опасности, с высокой вероятностью появления огня, и 14 — третий, при котором степень опасности оценивается как средняя.
Как сообщили в региональном Главке МЧС, все выходные сотрудники работали в авральном режиме.
«Телефоны диспетчеров были раскалены до предела. Пожары возникали как в черте Челябинска, так и за его пределами. Но если возгорания в городе удается оперативно ликвидировать, то на природе ситуация обстоит гораздо сложнее, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Здесь на ликвидацию горения требуется больше времени и средств тушения. К этому добавляется и реальная угроза населенным пунктам: при ветреной погоде скорость распространения огня велика. Поэтому еще с 26 апреля в пяти муниципалитетах проводятся превентивные мероприятия по снижению риска возникновения ЧС, связанных с природными пожарами».
В числе главных причин возникновения пожаров называют пал сухой травы. В МЧС напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима гражданам грозит штраф до четырех тысяч рублей, должностным лицам — до тридцати тысяч рублей, юридическим лицам — до пятисот тысяч рублей.
АиФ: последние новости
Челябинцы сообщили о детях, гулявших по крыше магазина Челябинск оказался в кольце природных пожаров Двое мужчин погибли за сутки на пожарах в Курганской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей297
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой836
На Украине рассказали о планах на Крымский мост539
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика7
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой12
Видео
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
04:55
Хабенский устроил перепалку с журналисткой
Шоу-бизнес
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:31
Бузова сообщила о замужестве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение