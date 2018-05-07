Площадь в 13 футбольных полей: в Башкирии горит лес

В Зилаирском районе загорелся бор. Как рассказали в МЧС по республике, по состоянию на 6 утра в понедельник, 7 мая, огнем объят лес на площади 13 гектаров — это сопоставимо по размеру с 13 футбольными полями.

Все началось еще в воскресенье, 6 мая: после обеда со стороны заброшенной деревни Меткися, которая находится неподалеку от хутора Новопокровский, повалил дым.

— Дым заметили часа в три–в четыре. Поехали смотреть — оказалось, горят заросли прошлогодней травы в заброшенной деревне, — рассказали в Дмитриевском сельсовете.

Вскоре огонь перекинулся на лес. Немедленно вызвали пожарных, но бороться с огнем в чаще оказалось непросто.

— Пожарные тушили всю ночь, но, говорят, лес все еще горит, — рассказали в деревне.

Ветер относит гарь в сторону поселка Русский Бердяш.

Что стало причиной пожара, пока непонятно. Но отягчающим обстоятельством явилась засушливая погода, которая установилась в районе на прошлой неделе.

— Пожару присвоили 3 класс опасности. На месте работают 10 пожарных и четыре машины спецтехники, — рассказали в пресс-службе ведомства.