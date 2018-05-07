Водоснабжение в домах более 30 тыс. человек в Воронеже восстановлено

ВОРОНЕЖ, 7 мая. / ТАСС /. Аварийные бригады компании «Водоканал-Воронеж» ликвидировали аварию на крупном водопроводе, оставившую 4 мая без воды три микрорайона города. Водоснабжение восстановлено в полном объеме, сообщила в понедельник ТАСС диспетчер компании.

"Около полуночи на понедельник в трех микрорайонах Воронежа вернули воду — в Придонском, Подклетном и Новом, сейчас она подается в штатном режиме", — сказала она.

4 мая на водоводе диаметром 600 мм возле строящейся авторазвязки в Воронеже произошла авария, из-за которой холодное водоснабжение отключили для около 30 тыс. человек, проживающих в порядка 80 многоквартирных домах и в более чем 200 частных домах в микрорайонах Новый, Подклетное и Придонской в Советском районе.